Что-то из 90-х: на Ямале сотрудник Росгвардии привлекал подчиненных на стройку своего дома и другие работы

В Салехарде сотрудник Росгвардии стал фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, в 2024 году начальник отдела вневедомственной охраны, используя свои властные и служебные полномочия, заставлял подчиненных работать на стройке и ремонтировать его частный дом. При этом делалось это все за счет основной работы, от которой начальник подчиненных освобождал. А деньги за работу на своем участке и в доме за счет вневедомственной охраны.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на выявление и установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Салехард, Елена Васильева

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