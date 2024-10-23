Раненую сову с Ямала отправляют на лечение в Екатеринбург

Раненую сову с Ямала, которую нашел прохожий, отправят на лечение в Екатеринбург.

Напомним, что птицу с проблемами с крылом нашел в Ноябрьске местный житель. Он принес птицу домой, а потом передал для лечения через неравнодушных ямальцев в ХМАО.

В Ханты-Мансийске сову приняла ветеринар Лидия Ручкина, сообщают «Вести-Ямал». Она привыкла работать с жеребцами в местном конноспортивном клубе, но имеет опыт лечения и более мелких животных и птиц. Все необходимые анализы птице были сделаны, рентген также, остались лечение и операция. Но оказалось, что крыло травмировано серьезно, и сова летать, видимо, уже не сможет. По словам ветеринара, птицу она решила отправить на лечение в Екатеринбург, возможно, оно все-таки поможет.

Екатеринбург, Елена Васильева

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