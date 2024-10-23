Начальнику вневедомственной охраны на Ямале предъявлено обвинение (ВИДЕО)

Начальнику вневедомственной охраны по Салехарду ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).

Задержание начальника вневедомственной охраны

По данным следствия, в 2024 году в Салехарде начальник отдела вневедомственной охраны, используя свои полномочия, привлекал находящихся в прямом подчинении сотрудников к проведению строительных и ремонтных работ на своем земельном участке и в частном доме. При этом обвиняемый освобождал их от служебных обязанностей, а зарплату платил за счет вневедомственной охраны.

В уголовном деле, согласно данных агентства «Новый День», фигурирует Андрей Биль.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на выявление и установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также иных лиц, причастных к совершению преступлений, отметили в СУ СКР по ЯНАО. Видео с задержанием подозреваемого можно посмотреть по ссылке.

Салехард, Елена Васильева

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