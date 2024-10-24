Водитель «КАМАЗа» со снегом задавил подсобного рабочего

В Ямальском районе перед судом предстанет водитель автомобиля, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью рабочему.

По данным следствия, 13 апреля 2024 года в Ямальском районе на территории производственной базы коммерческой организации выполнялись работы по уборке снега. Водитель автомобиля «КАМАЗ», не убедившись в безопасности маневра для окружающих, при движении задним ходом по неосторожности совершил наезд на подсобного рабочего.

В результате происшествия потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, водителю грузовика предъявлено обвинение по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Салехард, Елена Васильева

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