Водитель «КАМАЗа» со снегом задавил подсобного рабочего

В Ямальском районе перед судом предстанет водитель автомобиля, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью рабочему.
По данным следствия, 13 апреля 2024 года в Ямальском районе на территории производственной базы коммерческой организации выполнялись работы по уборке снега. Водитель автомобиля «КАМАЗ», не убедившись в безопасности маневра для окружающих, при движении задним ходом по неосторожности совершил наезд на подсобного рабочего.
В результате происшествия потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, водителю грузовика предъявлено обвинение по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Салехард, Елена Васильева
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