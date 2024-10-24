Пассажиры из Москвы час ждали, пока уберут снег на рулёжных дорожках аэропорта Салехарда

Самолёт из Москвы не смог вовремя высадить людей на посадке, так как аэропорт не почистил снег. Экипажу судна пришлось ждать, пока аэродромные службы уберут осадки с полосы. Об этом сообщил тг-канал «Авиаторщина», следом Уральская транспортная прокуратура сообщила о проверке по данному факту. ЧП случилось 23 октября 2024 года.

«Вчера днём экипаж самолета Superjet 100 (RA-89092) авиакомпании «Ямал», прилетев в Салехард рейсом YC132 из Москвы, не смог доехать до места стоянки. Пилоты освободили взлётно-посадочную полосу по рулёжной дорожке А2 и прекратили дальнейшее руление из-за препятствия в виде большого количества снега. Магистральная дорожка была сильно заметена, и экипаж попросту не видел разметки. Пилоты выключили двигатели и запросили тягач для буксировки, правда, и он не смог доехать до самолёта. Почти час ушел на уборку рулёжной дорожки, после чего борт успешно отбуксировали на стоянку, и пассажиры наконец покинули салон», – сообщил профильный канал.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube