В Надыме в колонию отправят люмпенов за пытки и убийства

Троих мужчин отправят в колонию за жестокое убийство и пытки. Они три дня избивали и резали приглашённых в гости ямальцев. От одного из жертв они требовали 20 тыс. рублей. Подробности сообщает СУ СК ЯНАО.

ЧП случилось в Надыме 31 января 2023 года во время алкогольных посиделок.

«Двое мужчин пригласили в квартиру двух знакомых, к которым испытывали неприязненные отношения. Они применили к прибывшим гостям насилие, избивая их различными предметами, ногами и кулаками. На следующий день в квартиру, где совершалось преступление, пришёл третий соучастник. После того, как двое мужчин ввели прибывшего приятеля в курс происходящего, он также присоединился к избиению потерпевших. В течение почти трёх суток осужденные наносили потерпевшим удары металлической трубой, ногами и кулаками. Присоединившийся к приятелям мужчина ножом наносил потерпевшим колотые раны», – уточнили в Следкоме.

Потерпевшие скончались от травм и травматического шока.

Один из осуждённых сам пришёл в полицию и рассказал о содеянном.

В ходе следствия установлено, что ранее мужчины, ведя асоциальный образ жизни, периодически совершали кражи имущества у своих случайных знакомых.

Приговором суда виновные осуждены к лишению свободы на сроки 25 лет, 24 года и 6 месяцев и 17 лет.

Фото: Следственнвый комитет

Надым, Наталья Ефремова

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