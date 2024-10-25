На Ямале моржи вышли на лежбище у мыса Тиутей-Сале на месяц раньше (ФОТО)

На Ямале завершилась восьмая экспедиция ученых на северо-запад полуострова – там они изучали уникальное лежбище атлантических моржей.

Генеральный директор научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов, заведующий лаборатории динамики арктических экосистем Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов, инженер Института океанологии имени П.П. Ширшова Максим Толстой и еще двое научных сотрудников провели в полевых условиях 14 дней.

Ученые рассказали, что в отличие от предыдущих лет, в этом году моржи выходили на берег не каждый день. Чаще всего группы состояли из нескольких особей, иногда десятков, и лишь в один из дней единовременно к мысу приплыли несколько сотен моржей. Все выходившие на берег животные располагались непосредственно у воды, поэтому мечение животных спутниковыми передатчиками не производили. Моржи второй год подряд располагаются на левом берегу Оби.

В этом году ученым удалось установить на лежбище фотоловушки, чтобы зафиксировать появление первых моржей. Именно так специалисты узнали, что самый массовый выход млекопитающих произошел во второй половине сентября. Он был таким же масштабным, как и в предыдущие годы – до нескольких тысяч особей. Ученые утверждают, что установка фотоловушек в последующие годы летом поможет лучше определить закономерности массовых выходов моржей на Тиутей-Сале в зависимости от разных факторов.

Александр Соколов рассказывает, что в этом году погода во все дни экспедиции отличалась от привычной: сильные штормы, высокие приливы, дожди и снег. Вероятно, одного этого природного фактора достаточно, чтобы повлиять на динамику массовых выходов животных.

Кроме того, в этом году территорию лежбища гораздо чаще посещали белые медведи.

Ученые отмечают, что в этом году погодные условия в октябре сильно отличались от прошлых лет. «На шестой год исследований моржи добавили нам загадок. Прежде всего, предстоит понять, что повлияло на изменение сроков их выхода на берег реки Тиутей-Яха. Впервые нам удалось записать, как моржи «общаются» под водой. И это еще один вызов – разобраться в их коммуникациях. Казалось, что о ямальских моржах мы узнали больше, чем осталось неизвестного, но с каждой экспедицией мы открываем новое об этих удивительных животных», – рассказал заведующий лаборатории динамики арктических экосистем Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов.

В 2024 году работы по изучению ямальского лежбища атлантических моржей проводятся по заказу департамента природных ресурсов и экологии округа.

Напомним, на Ямале в 2019 году обнаружено самое большое материковое лежбище атлантических моржей. По наблюдениям 2019-2023 годов на берег Карского моря единовременно выходили более четырех тысяч этих морских млекопитающих. Для сохранения уникального лежбища в прошлом году по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова был создан природный заказник «Тиутей-Яхинский», отмечает пресс-служба администрации округа.

Фото: Александр Соколов

Салехард, Елена Васильева

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