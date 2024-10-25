Пьяный ямалец бросил в полицейского банку

На Ямале суд приговорил к штрафу мужчину, который, будучи пьяным, бросил банку в полицейского.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, инцидент случился 24 февраля 2024 года в селе Аксарка Приуральского района. Участковый уполномоченный прибыл по вызову на бытовую ссору. Хозяин квартиры – 47-летний мужчина – был нетрезв и на требования полицейского прекратить нарушать закон, бросил в сотрудника полиции стеклянную банку, причинив ему физическую боль.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Аксарка, Елена Васильева

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