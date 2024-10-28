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Понедельник, 28 октября 2024, 09:07 мск

Новости Ямал

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Компанию «Салехарддорстрой» прокуратура раскритиковала из-за наледи на тротуарах

В Салехарде прокуратура сделала замечание дорожникам из-за наледи на пешеходной улице. Представление получила компания АО «Салехарддорстрой».

Как пояснил в прокуратуре ЯНАО, госстандарты и техзадание обязывают подрядную организацию зимой убирать снег на территории города ежедневно. Срок устранения наледи и снежного наката не может превышать пять часов.

«Указанные требования не соблюдены АО «Салехарддорстрой». На тротуарах улиц Матросова, Карла Маркса, Пушкина и Подшибякина имелись скопления наледи, требующие соответствующей обработки и очистки, пешеходная зона по ул. Ленина покрылась ледяной коркой, что представляла угрозу здоровью населения», – рассказали в надзорном ведомстве.

Салехард, Наталья Ефремова

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