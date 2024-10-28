Прокуратура запретила строителям из Салехарда работать на высоте без страховки и экипировки

Прокуратура Салехарда проверила местные строительные фирмы на предмет соблюдения техники безопасности и выявила несколько нарушений.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, поводом для ревизии послужили многочисленные видео в социальных сетях, которые выкладывают горожане. На них видно, что работники строительных организаций выполняют работы на высоте без страховочных устройств и защитной экипировки.

«Прокуратурой города установлены нарушения со стороны руководителей подрядных организаций, выполняющих реконструкцию школы искусств, а также работы по ремонту фасадов жилых домов по ул. Чубынина, 12 и Гагарина, 20»6 – отметили в пресс-службе прокуратуры.

В этой связи прокурором внесены представления, а также в отношении 3 директоров организаций возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

Материалы переданы в государственную инспекцию труда для наложения взыскания.

Виновные лица были привлечены к ответственности, приняты меры по недопущению впредь подобных нарушений.

Салехард, Елена Васильева

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