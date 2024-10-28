Пьяный житель Нового Уренгоя кидался на полицейских с ломом

В Новом Уренгое в суд передано дело местного жителя, который напился и кидался с ломом на полицию.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, ночью 7 сентября 2024 года в городе Новый Уренгой на территории гаражного кооператива местные жители распивали спиртные напитки. На возникший конфликт между ними по вызову прибыли сотрудники отдела МВД России. Хозяин гаража, недовольный появлением полиции, несколько раз замахнулся на них железным ломом, а также нецензурно ругался и угрожал.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение предъявлено по части 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия к представителю власти) и статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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