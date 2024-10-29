Ямалец пытался убить собутыльника ножами и напильником

Ямалец отправится в колонию строгого режима за то, что пытался убить собутыльника, с которым у него случилась ссора.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, инцидент случился 7 июля 2023 года. 37-летний мужчина, употребляя спиртное в компании знакомых, вступил в конфликт с одним из гостей. В ходе драки он ножами и напильником нанес потерпевшему не менее трех колото-резаных ранений в область туловища и лица. Раненный мужчина, оказав активное сопротивление нападавшему, смог покинуть место преступления. В результате своевременного обращения в медицинское учреждение, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Между тем, злоумышленник, обнаружив в квартире оставленные вещи потерпевшего, тайно похитил их, распорядившись имуществом по своему усмотрению.

Приговором суда ямальцу назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Лабытнанги, Елена Васильева

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