На Ямале баржа с топливом застряла во льдах

На Ямале во льдах застряла баржа, которая перевозит топливо в Гыду. Как сообщает в свое тг-канале Уральская транспортная прокуратура, инцидент произошел в Тазовской губе.

«В средствах массовой информации выявлено сообщение «Баржа с топливом для дальнего поселка в ЯНАО застряла во льдах» , в котором приведены сведения о невозможности дальнейшего следования баржи с грузом из-за образования льда в Тазовской губе в 10 километрах от поселка Гыда Тазовского района ЯНАО», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка законодательства о безопасности судоходства.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube