российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 октября 2024, 10:40 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале баржа с топливом застряла во льдах

На Ямале во льдах застряла баржа, которая перевозит топливо в Гыду. Как сообщает в свое тг-канале Уральская транспортная прокуратура, инцидент произошел в Тазовской губе.

«В средствах массовой информации выявлено сообщение «Баржа с топливом для дальнего поселка в ЯНАО застряла во льдах» , в котором приведены сведения о невозможности дальнейшего следования баржи с грузом из-за образования льда в Тазовской губе в 10 километрах от поселка Гыда Тазовского района ЯНАО», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Новоуренгойской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка законодательства о безопасности судоходства.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,