В деткой поликлинике Губкинского убрали комнату для кормления из-за дефицита площадей

В детской поликлинике Губкинского из-за нехватки места убрали комнату для кормления. Это вызвало недовольство и непонимание у молодых мам. Главный врач губкинской больницы Михаил Налимов рассказал в своих соцсетях, что отдельный кабинет для кормления младенцев в данный момент организовать невозможно, так как не хватает кабинетов для врачей.

«После приёма хотела покормить ребенка (полностью на ГВ), но комнаты для кормления не стало. В регистратуре сказали, что кабинета этого больше нет. В итоге мне пришлось кормить в гардеробе за чужими вещами, когда стало шумно и много людей, которые получали и сдавали верхнюю одежду, мы поднялись на 2-й этаж в холл, где телевизор и мягкая мебель, там докармливала. Не считаю, что это нормально, но выбора было немного. Прошу всё же найти место, где можно покормить ребенка. Ну или в холле хотя бы ширму поставить», – такое сообщение от посетителей поликлиники опубликовал главврач.

Он также обнародовал свой ответ: «Мы испытываем острый дефицит площадей в детской поликлинике, которую сейчас посещают в три раза больше маленьких пациентов, чем рассчитана проектная мощность здания, и кабинетов приема врачей катастрофически не хватает. Кроме этого, не дожидаясь открытия новой поликлиники, мы уже организовали кабинет охраны зрения, пришлось переселить врача по спортивной медицине в другое здание. На что тоже было шквал негодования».

Управленец написал, что не хватает кабинетов для ЭКГ, детского хирурга и уролога, и они вряд ли будут вести приём «за ширмочкой» или во взрослой поликлинике».

Он спросил у подписчиков, что нужно выбрать – кабинеты для врачей или комната для кормления. В комментариях многие просят не ставить ультиматум и найти место, где можно покормить грудничка.

«Согласна с большинством. Узкие специалисты работают по полдня в детской и полдня во взрослый поликлинике. Можно кого-то совместить. Кабинет для кормления нужен. Тоже уже не на грудном, но мамочек понимаю», – написала одна из подписчиц.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube