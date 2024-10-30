Бюджет Шурышкарского района покроет страдания укушенной бездомной собакой девочке

Власти Шурышкарского района выплатят из бюджета 30 тыс. рублей семье ребёнка, которого укусила бродячая собака. Этого добилась прокуратура, куда обратились родители пострадавшей девочки.

«В июле 2024 года девочка играла на детской площадке по ул. Ленина в с. Мужи, где подверглась нападению безнадзорной собаки, которая укусила ребёнка за руку. Прокуратура района обратилась с иском в суд в интересах пострадавшей о взыскании с администрации Шурышкарского района денежной компенсации морального вреда», – уточнили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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