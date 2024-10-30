Ямал подарил ДНР автомобили из поездки губернатора

Российские автомобили, на которых губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ездил этим летом по округу, передадут в ДНР.

«По доброй традиции передали автомобили Честного маршрута тем, кто остро нуждается в транспорте. Две «Лады Весты» поступили в районные больницы Волновахи и Ясиноватой – на них медики смогут добираться до пациентов, в том числе в нашей подшефной Авдеевке» – написал в своём канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Он добавил, что машина из прошлой поездки также была передана медикам из Волновахи.

«Пока больница в подшефной Авдеевке не работает, медпомощь жителям города оказывают врачи Ясиноватой. Новая Лада будет задействована в перевозках медработников в Авдеевку, расстояние между городами небольшое – 16 км», – уточнили в пресс-службе правительства Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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