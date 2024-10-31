У ямальчанки, которая любила ездить пьяной за рулем, отняли автомобиль

Без автомобиля осталась жительница Нового Уренгоя, которая любила ездить нетрезвой за рулем.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, установлено, что 15 июля 2024 года женщина, будучи подвергнутой административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управляла в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Лада Веста» и была задержана сотрудниками ДПС. При этом женщина знала о том, что постановлением мирового судьи лишена права управления транспортным средством. Кроме того, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения ямальчанка отказалась.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов, с лишением права управления механическими транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев. Автомобиль обращен в доход государства.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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