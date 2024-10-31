Ямальчанке, торговавшей фиктивной пропиской, грозит три года лишения свободы

Прокуратура Нового Уренгоя утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней местной жительницы.

Она обвиняется по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Как установлено в ходе расследования, женщина, с целью оказания помощи своим знакомым из числа жителей другого субъекта России и получения ими региональных льгот, в период с января 2023 года по январь 2024 года фиктивно зарегистрировала более 30 российских граждан по месту своего жительства.

Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

Виновной грозит до 3 лет лишения свободы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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