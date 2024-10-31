На пациентов больницы в Новом Уренгое наденут сигнальные браслеты

На пациентов больницы в Новом Уренгое с 1 ноября наденут специальные браслеты. О нововведении написало больничное учреждение в своем тг-канале.

«Внедряем новую определяющую систему: современную, яркую, точную. Пациенты стационара вместе с врачебными назначениями будут получать специальные браслеты с регистрационными данными, диагнозами и положениями. Это один из элементов безопасного обеспечения и качественной современной медицинской помощи» – сообщает пресс-служба медучреждения.

Система браслетов будет сигнальная. Красный браслет сигнализирует врачам о том, что перед ним пациент может столкнуться с возможными проявлениями реакции, желтый – больная может потерять спокойствие и упасть, белый – для всех пациентов.

Браслеты будут одноразовые, гипоаллергенные – в виде узкой узкую полоски прочного пластика, которая не опирается на руку и не мешает движениям, в нем можно принимать душ.

«Система идентификации власти от возможности врачебной ошибки даже в том случае, если пациент находится без сознания. Вся информация структурирована, внесена в электронный архив, легко корректируется и дополняется, и доступна доктору при сканировании штрих-кода», – рассказали в больнице.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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