На Ямале суд заставил муниципальное учреждение выплатить премии работникам

В Шурышкарском районе работники муниципального учреждения заставляют работодателя выплатить им премии. Делают они это с помощью прокуратуры и суда.

Проблема возникла с премиями по итогам 2023 года.

В марте 2024 года прокурор Шурышкарского района рассмотрел обращения сотрудников МКУ «Центр производственно-технического обслуживания сферы культуры» и согласился с тем, что им не выплатили причитающиеся деньги. О невыплате заявили три работника центра.

Сам работодатель сослался на уменьшение лимитов бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда. По версии центра, согласно документов учреждения размер стимулирующей части заработной платы выплачен работникам в течение года.

Районный суд согласился с аргументами центра. Но прокуратура обжаловала это решение в апелляции.

«Апелляционная инстанция суда округа согласилась с прокурором, что в отличие от премии, которая входит в структуру заработной платы, стимулирующие выплаты являются одним из видов поощрения работников за добросовестный и эффективный труд. Поскольку к работникам, обратившимся к прокурору, работодатель не применял меры дисциплинарного либо материального характера за нарушения трудовой дисциплины, выплата ежеквартальных премий являлась для него обязательной», – говорится в пояснениях надзорной инстанции.

По итогам рассмотрения дела в интересах работников взыскано более 360 тыс. рублей невыплаченной премии за 2023 год.

Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой округа.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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