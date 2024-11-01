В Югре погиб рыбак c Ямала

Вечером в четверг, 31 октября, в Сургутском районе ХМАО пропал житель Ямала, приехавший в соседний регион порыбачить. Спустя несколько часов после начала поисков мужчину нашли мертвым, сообщает «красный север».

«31.10.24 г. с 20:33 проводились поиски мужчины 1965 года рождения, который уехал на рыбалку в Сургутский район ХМАО, не выходит на связь. В 00:06 рыбак найден погибшим. Причина смерти устанавливается», – говорится в сообщении.

В «Ямалспасе» уточнили, что 59-летний житель Ноябрьска утром 31 октября поехал на машине на рыбалку в район Карамовского поста. После того как он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу, и на поиски отправились спасатели.

Вещи рыбака нашли в двух километрах от границы ЯНАО с ХМАО на поверхности водоема. Тело обнаружили водолазы. Сотрудники правоохранительных устанавливают причину смерти и обстоятельства происшествия.

Ранее северянам запретили выходить на лед. За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Власти снимут ограничения после того, как образуется безопасная толщина льда. Ограничения начали действовать с конца октября и продлятся до 1 декабря.

Салехард, Елена Васильева

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