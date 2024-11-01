На Ямале начинается основной этап заготовки оленины. Производственный процесс в регионе пройдет на 16 сертифицированных комплексах. Первыми работу начали в Приуральском районе. В течение следующих недель к ним присоединятся предприятия других муниципальных образований округа.

В Ямальском районе работы по заготовке оленины начнутся в первых числах ноября. В Тазовском районе убойную кампанию откроет 8 ноября ООО «Ажаар» в Антипаюте, затем к работе приступят на комплексах, которые эксплуатируют ООО «Тазовские олени», СПК «Тазовский».

Предприятия, расположенные в Пуровском, Шурышкарском районах, приступят к заготовке оленины в третьей декаде ноября, когда реки, которые нужно преодолеть по пути к ним, покроются льдом и подгон животных станет безопасным. Последними – в декабре – к кампании присоединится ООО «Возрождение» из Ныды Надымского района.

Безопасность и качество продукции обеспечивается на всех этапах убойной кампании более чем 50 ветеринарными специалистами. На каждом предприятии ветсанэкспертизу проводят от трех до пяти экспертов.

Все процессы убоя проходят с соблюдением строгих ветеринарных требований. К заготовке допускаются только олени, прошедшие обязательные профилактические процедуры и маркировку. На вырабатываемую продукцию и сырье оформляются ветеринарные сопроводительные документы.

Кроме того, опираясь на просьбы коренных жителей, в этом году были внесены изменения в порядок взаимодействия оленеводов и убойных комплексов. В дополнение к действующей схеме, при которой тундровики полностью продают оленя в собственность убойного комплекса, появляется возможность заказать услугу по убою. Цена – льготная и составит не более 2700 рублей за оленя, рассказали «Новому дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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