Пьяный вахтовик пытался дать вятку полиции

На Ямале под суд пойдет житель Оренбургской области, который пытался дать взятку полицейским.

По данным следствия, в Салехарде в марте 2023 года сотрудниками полиции в общественном месте был выявлен пьяный 48-летний мужчина. Желая избежать привлечения к административной ответственности, правонарушитель предложил сотруднику полиции взятку за не составление административного протокола. Однако сотрудник полиции деньги брать отказался, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что обвиняемый, прибывший в Салехард для работы вахтовым методом из Оренбургской области, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение выдвинуто по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение, дачу взятки, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Салехард, Елена Васильева

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