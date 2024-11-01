Мать получила год ограничения свободы за то, что отправила сына в магазин с чужой банковской картой

В Новом Уренгое женщина признана виновной в краже денег с банковского счета и вовлечении несовершеннолетнего сына в совершение преступления.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 25 августа 2024 года местная жительница, найдя в магазине чужую банковскую карту, присвоила ее и, желая похитить денежные средства, принадлежащие владельцу карты, поручила своему несовершеннолетнему ребенку оплатить ею покупки в другом магазине.

Несовершеннолетний, действуя по указанию матери, совершил оплату покупок банковской картой на сумму более 4 тысяч рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Следственное управление предупреждает, что утеря кем-либо банковской карты не дает нашедшему ее законное право расходовать находящиеся на счете денежные средства, такие действия в случае установления и других признаков состава преступления влекут уголовную ответственность.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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