Прокуратура переселила жителя Салехарда в благоустроенную квартиру

Прокуратура Салехарда по обращению местного жителя провела проверку о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что дом, в котором проживал пенсионер, еще в 2020 году признан аварийным со сроком расселения до конца 2027 года. При этом муниципалитетом иное благоустроенное жилье пенсионеру представлено не было.

Прокурор города направил иск в суд об обеспечении нуждающегося квартирой, отвечающей санитарным и техническим нормам, на условиях договора социального найма.

В ходе рассмотрения в суде дела, органом местного самоуправления требования прокуратуры исполнены в добровольном порядке, пенсионеру жилье было предоставлено.

Салехард, Елена Васильева

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