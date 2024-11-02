Полпред Жога и губернатор Артюхов обсудили развитие Ямала и Волновахи

Полпред президента в УрФО Артём Жога в Салехарде провёл рабочую встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Стороны обсудили не только развитие округа, но и помощь автономии в восстановлении Волновахи.

«Я хорошо знаю, как Волноваха была разрушена в ходе боев. Моё подразделение вело активные действия по освобождению Волновахи. Ямалу – самые искренние слова благодарности за помощь и поддержку, за стремление как можно скорее вернуть на эту территорию нормальную, мирную жизнь», – рассказал г-н Жога, слова которого цитируют в его пресс-службе.

Губернатор Дмитрий Артюхов напомнил, что регион также оплачивает ямальским медикам командировки в ДНР, чтобы они помогли восстановить мирную жизнь на разрушенных территориях.

Глава автономного округа также презентовал полпреду экономические достижения Ямала.

«По итогам 2023 года Ямал занял 3 место после Москвы и Югры по объёму налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ. Реальная заработная плата за пять лет выросла на 20%, а реальные денежные доходы населения – почти на 35%. Уровень бедности на Ямале по итогам 2023 года составил 3,6% – это самый низкий показатель в УрФО», – цитируют главу ЯНАО в полпредстве.

Во время визита сегодня Артём Жога открыл новый социальный центр «Доверие» и осмотрел новый район в столице Ямала – Обдорский.

Салехард, Наталья Ефремова

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