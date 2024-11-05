Прокуратура потребовала у Росимущества вывезти старые суда с прибрежной зоны в Салехарде

Прокуратура Салехарда обнаружила, что два старых списанных корабля отравляют воду и почву в прибрежной зоне Полуя. Суда принадлежат межрегиональному управлению Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО. Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы обязать чиновников убрать корабли.

«На левом берегу реки Полуй в границах Салехарда размещены два списанных судна, принадлежащие учреждению. Участок кому-либо в пользование не предоставлялся, с 2006 года по настоящее время на нём находятся обозначенные речные суда. На почвенном покрове участка присутствуют следы загрязнения нефтепродуктами. Пробы почв с территории показали превышение допустимого уровня загрязнения в 49 раз», – уточнили в прокуратуре.

Прокурор города направил иск в суд о признании бездействия владельца судов незаконным, возложении на него обязанности освободить земельный участок, утилизировать 2 речных судна и провести рекультивацию загрязненного почвенного покрова.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Салехард, Наталья Ефремова

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