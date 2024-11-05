Пассажиров «Ютэйр» из Нового Уренгоя пересадили на другой самолёт после внеплановой посадки в Сургуте

Прокуратура проведёт проверку из-за незапланированной посадки самолёта из Нового Уренгоя в Сургуте. Борт Utair должен был доставить пассажиров в Тюмень, но не долетел до места назначения.
«5 ноября в 10:13 минут в аэропорту Сургута по техническим причинам совершена вынужденная посадка воздушного судна, следующего рейсом ЮТ541 по маршруту Тюмень-Новый Уренгой. После замены воздушного судна рейс ЮТ541 благополучно вылетел в пункт назначения в 12:03», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
На рейсе следует 94 пассажира.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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