Пассажиров «Ютэйр» из Нового Уренгоя пересадили на другой самолёт после внеплановой посадки в Сургуте

Прокуратура проведёт проверку из-за незапланированной посадки самолёта из Нового Уренгоя в Сургуте. Борт Utair должен был доставить пассажиров в Тюмень, но не долетел до места назначения.

«5 ноября в 10:13 минут в аэропорту Сургута по техническим причинам совершена вынужденная посадка воздушного судна, следующего рейсом ЮТ541 по маршруту Тюмень-Новый Уренгой. После замены воздушного судна рейс ЮТ541 благополучно вылетел в пункт назначения в 12:03», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

На рейсе следует 94 пассажира.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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