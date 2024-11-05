Губернатор Артюхов показал школьникам запуск ракеты и поговорил с губернатором Приамурья

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал гостем церемонии пуска ракеты на космодроме «Восточный» в Приамурье. Вместе с ним запуск наблюдали 150 талантливых школьников со всей страны, которых губернатор сопровождает в поездке. Экскурсионная поездка «Здесь начинается космос» продлится с 3 по 6 ноября, сообщают в пресс-службе правительства Ямала. Соорганизатором поездки вместе с главой автономного округа стал Роскосмос.

«Сегодня с Восточного состоялся очередной успешный пуск. Были выведены аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2, а также 53 малых спутника», – написал глава Амурской области Василий Орлов в своих соцсетях.

150 школьников, которые отправились в Благовещенск вместе с губернатором ЯНАО – это активная молодёжь, участники проекта «Большая перемена», дети участников СВО, а также ямальская семья оленеводов Пяк (они общались с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщили о желании одного из внуков посмотреть на запуск ракеты).

Самолёт предоставила авиакомпания «Ямал».

Школьники познакомятся со столицей региона Благовещенском, посетят основные вузы Приамурья, увидят места, где собирают космические аппараты.

Во время визита в Благовещенск губернатор Ямала провёл рабочую встречу с главой Амурской области Василием Орловым. Собеседники обсудили социально-экономическое развитие двух регионов. В числе тем, поясняют в пресс-службе ямальского главы, развитие энергетики и добыча полезных ископаемых, создание современной транспортной инфраструктуры, повышение туристической привлекательности.

Салехард, Наталья Ефремова

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