Ямалец выращивал в гараже коноплю

Житель Ямала выращивал и сушил в своем гараже коноплю. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД РФ по ЯНАО, 27 сентября 2024 года в ходе проведения оперативных мероприятий в поселке Уренгой в гараже 50-летнего местного жителя нашли почти 40 грамм сушеной конопли и несколько кустов в горшках.

На допросе в полиции задержанный рассказал полиции, что хранил наркотик для личного потребления, без цели сбыта.

В отношении уренгойца отделом дознания ОМВД России «Пуровский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств».

Подозреваемый – ранее судимый, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Салехард, Елена Васильева

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