Бывший госслужащий обманом получал на Ямале пенсию с северным коэффициентом

У бывшего госслужащего по суду отобрали северную надбавку к пенсии, которую он получал незаконно.

Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, установлено, что мужчина с 2005 года являлся получателем пенсии за выслугу лет как государственный служащий. Поскольку ранее он был зарегистрирован и проживал на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, то получал пенсию с повышенным районным коэффициентом. Однако с ноября 2017 года мужчина постоянно проживал на территории другого субъекта страны, где не предусмотрены такие выплаты. Однако компетентные органы пенсионер об этом не уведомил, а напротив, предоставлял сведения о регистрации в Муравленко. Переплата пенсии составила более 600 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, с его дохода удерживаются похищенные им денежные средства.

Приговор вступил в законную силу.

Муравленко, Елена Васильева

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