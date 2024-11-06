Путин исполнил мечту: ямалец увидел, как взлетает ракета

Президент России Владимир Путин исполнил мечту ямальца Ростислава Пяк, внука потомственных оленеводов. Мальчик хотел вживую посмотреть на запуск ракеты, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня Ростислав вместе с другими приглашенными школьниками побывал на космодроме «Восточный», с которого стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б»», – говорится в сообщении.

Бабушка и дедушка мальчика – Зоя и Енкся Пяк живут в тундре. 12 апреля этого года пара отметила 50-летие совместной жизни. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили супругов с золотой свадьбой по телефону.

Тогда же российский лидер пообещал исполнить мечту их внука – побывать на запуске космического корабля.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома «Восточный» 5 ноября в 02:18 по московскому времени. За запуском наблюдали около двух тысяч человек, среди которых были жители Амурской области, Ямала и иностранные туристы, сообщают «Вести».

Салехард, Елена Васильева

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