Навигация на Ямале завершилась до весны

Навигация на Ямале завершилась. Последние пассажирские корабли ушли в Ханты-Мансийск. Из Салехардского речного порта отбыл караван из семи теплоходов – это два пассажирских метеора, два класса 145 – «Рэм Вяхирев» и «Виктор Черномырдин», два типа CS и теплоход «Фарман Салманов».

Суда прибыли в соседний регион и уже находятся в ремонтной базе. Но зимовать в воде они не будут – лед повредит борта, сделанные из дюраль-алюминия. Чтобы этого не произошло, судна были подняты на баржи-площадки. Специалистам предстоит осмотреть, найти изъяны и всё исправить до начала следующего сезона, сообщают «Вести-Ямал».

«Плюсом в эту навигацию было то, что долго аномально держалась вода. Благоприятные глубины были, но в то же время много было штормовых условий. Ввиду этого были задержки рейсов, отмены рейсов. Большая вода. Есть, где разгуляться большой волне», – поясняет начальник комплекса речного вокзала в городе Салехард Владимир Дорофеев.

Салехард, Елена Васильева

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