Губернатор Артюхов учреждает новые медали и увеличивает выплаты награждемым

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подготовил два новых решения: он учредит медали «50 лет Новый Уренгой»; «50 лет Ноябрьск» и памятный знак «95 лет Ямало-Ненецкому автономному округу», а также увеличит выплаты получателям некоторых наград.

Медаль в честь юбилея Нового Уренгоя «является формой поощрения граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства за плодотворную профессиональную и общественную деятельность, оказавшую положительное влияние на социально-экономическое и культурное развитие города Нового Уренгоя, имеющих государственные награды СССР или награды РСФСР, или награды РФ, или награды и поощрения президента РФ, или награды правительства РФ, или ведомственные награды, или награды и поощрения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, или награды, входящие в региональную наградную систему автономного округа», – говорится в проекте положения.

Вручение медали производится до 31 декабря 2025 года.

Общее количество награжденных медалью не должно превышать 500 человек. Списки награждемых готовятся до 1 апреля.

Описание для юбилейной медали Ноябрьска такое же. Юбилейный знак в честь 95-летия округа получат не более 95 человек. Его вручат «за плодотворную профессиональную и общественную деятельность, оказавшую положительное влияние на социально-экономическое и культурное развитие автономного округа».

Согласно решению главы округа, увеличатся выплаты за некоторые награды. В том числе получатели почётных грамот губернатора теперь смогут рассчитывать единовременно не на 25, а на 35 тысяч рублей.



Обладатели профессиональных почётных званий будут получать единовременную выплату в 150 тысяч рублей вместо 50 тысяч рублей.

Вместе с медалью «За вклад в развитие Ямала» из бюджета выдадут 100 тысяч рублей, а не 50, как раньше. Также (с 50 до 100 тысяч рублей) вырастет и выплата, которая полагается к медали «За вклад в развитие добровольчества».

Салехард, Наталья Ефремова

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