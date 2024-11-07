Спущенный на воду Путиным атомоход «Чукотка» будет проводить грузы до Ямала

Новый атомоход «Чукотка», который спустили на воду с участием президента РФ Владимира Путина, будет работать и на Ямале, в районе Обской губы. Он также будет использоваться для проводки грузов по Северном морскому пути.

«В Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы. Контракт на строительство ледокола был заключен в августе 2019 года, закладка состоялась в декабре 2020-го. Передать корабль заказчику должны в декабре 2026 года», – сообщили в комитете Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Ледокол строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом».

При этом во время церемонии спуска глава государства Владимир Путин упомянул необходимость строительства железных дорог к северным портам, чтобы увеличить грузопоток Северного морского пути (где и будут работать ледоколы). В том числе речь шла и о Северном широтном ходе (дорога Салехард-Надым).

«В целом нам предстоит заметно нарастить безопасность и надёжность судоходства в этом регионе (арктическом – прим.ред). Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали. Речь в том числе о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края», – отметил президент.

Как отметил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, «стратегическая задача сегодняшнего дня – выйти как можно скорее на круглосуточную навигацию по СМП. Главный элемент здесь – ледоколы, их ждём не только мы, их ждут во всём мире».

Атомоход «Чукотка» благодаря мощному корпусу может пробивать дорогу во льдах толщиной до трёх метров. Скорость хода – 22 узла (по чистой воде), сообщили в Объединённой судостроительной корпорации.

Салехард, Наталья Ефремова

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