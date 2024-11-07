Пьяный тюменец пытался убить бывшую и ее мать

В Ноябрьске завершено следствие по уголовному делу о двойном покушении на убийство.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 23 августа 2024 года в Ноябрьске 30-летний житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы. Высказав угрозы убийством, он нанес женщине и ее матери по несколько ударов ножом. Потерпевшие активно сопротивлялись, закрываясь руками. Вдвоем женщины смогли остановить действия нападавшего. Им была оказана своевременная медицинская помощь.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности в отношении бывшей сожительницы.

Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Вслед за этим оно отправится на рассмотрение в суд.

Ноябрьск, Елена Васильева

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