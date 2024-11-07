Яальчанин вспомнил старые обиды и избил собутыльника палкой

В колонию особого режима отправляет суд жителя Ямала.

По данным следствия и суда, 15 апреля 2024 года в селе Сеяха, Ямальского района 46-летний мужчина, распивая с односельчанином алкоголь, вспомнил старые обиды. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, взяв деревянный брусок обвиняемый сильно избил своего гостя. Посчитав, что потерявший сознание потерпевший скончался, ямальчанин сообщил о произошедшем местному участковому.

Однако потерпевший, как выяснилось позже, не умер и с множественными травмами был доставлен в больницу.

Следствием установлено, что 46-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Салехард, Елена Васильева

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