Житель Нового Уренгоя незаконно прописал к себе гражданина Таджикистана

Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований миграционного законодательства. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, было установлено, что гражданин России фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему жилом помещении гражданина Таджикистана, не имеющего намерений проживать в этой квартире.

Прокурором города в этой связи был направлен иск в суд о признании постановки на миграционный учет незаконным, а уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания недействительным.

Судом удовлетворены требования прокурора.

Также по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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