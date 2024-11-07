Между Салехардом и Лабытнанги запускают вертолёты перед закрытием переправы

С завтрашнего дня, 8 ноября, между городами Лабытнанги и Салехард начинают летать вертолёты. Первый утренний рейс будет выполняться из Салехарда в 7:00. Паромная переправа пока работает, но может остановиться в любой момент.

Как сообщает департамент транспорта Ямала, в этом сезоне открыли предварительную онлайн-продажу. Билеты доступны к оформлению на сайте вертолётной компании «Ямал».

Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: Диспетчерская служба перевозчика (паромные составы): +7-912-420-40-46.

Аэропорт Салехард: +7-349-22-2-52-51, 2-52-52 (доб. 2201). Вертолётная площадка Лабытнанги: +7-908-860-84-80.

Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube