Работа переправы Салехард – Лабытнанги сегодня завершается до весны

Сегодня завершаются перевозки пассажиров и автомобилей по межмуниципальному маршруту Салехард – Лабытнанги. Как сообщает Дептранс ЯНАО, последний рейс со стороны города Лабытнанги отправляется в 22:00, со стороны города Салехард – в 22:30. Возобновит работу переправа весной – после схода льда с Оби.

«Напоминаем, что сегодня между городами начались перевозки пассажиров вертолетами, по утвержденному расписанию . Для удобства пассажиров открыта предварительная онлайн-продажа. Билеты уже доступны к оформлению на сайте авиакомпании», – сообщает Дептранс на своем тг-канале.

После образования устойчивой ледовой поверхности на реке и подготовки трасс на трассе выйдут суда на воздушной подушке. Между городами будут курсировать два судна на воздушной подушке «Нептун-23» с 6:45 до 23:00 в соответствии с утвержденным расписанием. В часах пик для перевозок будет подключаться третье судно.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube