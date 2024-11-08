Начальник ИВС в Ноябрьске продавал «подопечным» наркотики и мобильники

В Ноябрьске в суд направлен уголовное дело в отношении бывшего начальника изолятора временного содержания и его подельника.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе расследования было установлено, что бывший начальник ИВС по предварительному сговору с другим лицом продал арестанту, содержащемуся в изоляторе, значительное количество наркотиков.

Кроме того, начальник изолятора за деньги передал лицу, содержащемуся в ИВС, без соблюдения необходимых процедур, предметы бытового назначения, а также запрещенные к обороту предметы – мобильные телефоны.

За совершение указанных преступлений виновным грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет и со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Ноябрьский городской суд для рассмотрения по существу.

Ноябрьск, Елена Васильева

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