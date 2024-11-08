Прокуратура вернула ямальчанке пособия на ребенка, которых ее лишил Соцфонд

Ямальская прокуратура вернула жительнице Нового Уренгоя пособия на ребенка, которых ее несправедливо лишили.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, женщина обратилась с жалобой о нарушении ее прав.
Установлено, что в 2023 году в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами отделения Социального фонда России по ЯНАО у многодетной матери было незаконно удержано пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на сумму более 40 тысяч рублей.
Прокурор города направил иск в суд.
Судом требования прокурора полностью удовлетворены.
После вмешательства прокуратуры в пользу женщины взыскано незаконно удержанное пособие.
Салехард, Елена Васильева
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