Прокуратура вернула ямальчанке пособия на ребенка, которых ее лишил Соцфонд

Ямальская прокуратура вернула жительнице Нового Уренгоя пособия на ребенка, которых ее несправедливо лишили.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, женщина обратилась с жалобой о нарушении ее прав.

Установлено, что в 2023 году в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами отделения Социального фонда России по ЯНАО у многодетной матери было незаконно удержано пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на сумму более 40 тысяч рублей.

Прокурор города направил иск в суд.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры в пользу женщины взыскано незаконно удержанное пособие.

Салехард, Елена Васильева

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