Ямальскими консервами накормят космонавтов на МКС

Салехардский рыбзавод вошел в реестр поставщиков натуральной продукции, рекомендованной для питания на Международной космической станции.

Сейчас речь идет о рекордных поставках ямальской рыбы на орбиту. В этом году одиннадцать новых наименований продукции были утверждены Государственной комиссией для питания космонавтов.

Накануне вечером в Москве состоялось подписание соглашения между агрохолдингом Yamal Product («Ямал-Продукт») и «Роскосмосом». Теперь на МКС полетит уже весь ассортимент консервации от Салехардского рыбозавода. А это 60 наименований.

Точные объемы не уточняются. Но мощности накормить героев хватит. Объем выпуска – 4 млн банок в год. Как рассказали на пресс-конференции эксперты Роскосмоса, у дикой речной ямальской рыбы прекрасный вкус и хорошие показатели по микроэлементам, сообщают «Вести-Ямал».

Салехард, Елена Васильева

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