Между Салехардом и Лабытнанги начались вертолетные перевозки. Как сообщает пресс-служба администрации округа, первый утренний рейс будет выполняться ежедневно из Салехарда в 7:00. В течение дня будет осуществляться по восемь рейсов в прямом и обратном направлении.

В этом году вертолетные перевозки будут осуществляться по расписанию. Стоимость проезда взрослого пассажира – 1 360 рублей, детский билет – 680 рублей, багаж весом более 20 кг – 13,6 рубля за 1 кг.

Для удобства пассажиров была открыта предварительная онлайн-продажа. Билеты уже доступны к оформлению на сайте авиакомпании. Также приобрести их можно в кассе аэровокзала в Салехарде на первом этаже, в Лабытнанги – на вертодроме.

Перевозка пассажиров и автомобилей паромами продолжается, пока позволяют погодные условия и ледовая обстановка. Перевозки по маршруту прекращаются при установлении низких температур и появлении устойчивых плавучих льдов.

После образования устойчивой ледовой поверхности на реке на линию выйдут суда на воздушной подушке. Между городами с 6:45 до 23:00 будут курсировать два судна на воздушной подушке «Нептун-23» в соответствии с утвержденным расписанием. В часы пик задействуют третье судно. Стоимость проезда – 170 рублей для взрослого, 85 рублей для ребенка и 17 рублей за провоз 10 кг багажа. Билеты приобретаются в кассах, расположенных в павильонах на берегах переправы.

Салехард, Елена Васильева

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