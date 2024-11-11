На Урал и в Сибирь идут ночные морозы

Ночные морозы в начале неделе ожидаются на Урале, температурный показатель может опускаться до 34 градусов. Холодно ночью будет и в Сибири, там значения могут составить минус 12-26 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резко похолодает в Уральском федеральном округе, с полюса будут перемещаться холодные воздушные массы. Сильное понижение температуры прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в понедельник ночью показатель составит от 19 до 23 градусов мороза, во второй половине недели в северных районах ЯНАО значения будут в диапазоне от 29 до 34 градусов, в ХМАО – 26-28 градусов мороза», – сказал Вильфанд.

По словам метеоролога, такой показатель в регионе ниже климатической нормы на 8-10 градусов.

Понижение температуры будет в понедельник в Омской области, температура понизится на 10 градусов, ночью прогнозируется 9-11 мороза, дневные температуры составят 6-8 градусов ниже ноля. «Дальнейшее понижение приведет к тому, что уже в четверг ночные температуры понизятся до 16-21 градуса ниже ноля, ближе к выходным опять начнется повышение температуры, ночью будет минус 3-6, днем – минус 1, минус 3. Аналогичная ситуация в Новосибирской области, ночные температуры там будут в диапазоне минус 15-19 градусов, что на 5-6 градусов ниже нормы», – сказал Вильфанд.

Екатеринбург, Елена Васильева

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