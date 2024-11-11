Губернаторы Кухарук и Моор будут учиться управлению у Артюхова

Главы ХМАО и Тюменской области Руслан Кухарук и Александр Моор прибыли в Салехард. Также в столицу Ямала приехали представители республики Саха.
«В столице Ямала стартовала программа обмена лучшими управленческими практиками. Команды сразу нескольких регионов познакомятся с передовым опытом Ямала»,– написал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и опубликовал совместное фото с соседями на фоне Преображенского собора.
Ак уточнил г-н Кухарук в своих соцсетях, в автономный округ губернаторы приехали со своими коллегами – управленческими командами.
«Обменяемся опытом реализации инфраструктурных проектов для укрепления межрегионального сотрудничества, обсудим вопросы развития субъектов, в том числе в рамках Арктической зоны РФ. Такой формат совместной работы позволит создать эффективные стратегии развития и улучшения качества жизни населения», – написал глава Югры.
Салехард, Наталья Ефремова
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