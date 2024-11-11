В Губкинском женщина убила отчима в ходе ссоры

В Губкинском женщина убила отчима, когда он хотел её ударить. При этом и подозреваемая в убийстве и её жертва были пьяны в момент ЧП. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

«16 февраля 2024 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 30-летняей женщиной и её отчимом произошёл конфликт, спровоцированный мужчиной. Воспринимая реально угрозу применения насилия со стороны отчима, который в прошлом неоднократно применял в отношении неё насилие, обвиняемая нанесла ему удар ножом в область грудной клетки», – рассказали в Следкоме Ямала.

От полученного колото-резаного ранения потерпевший, 1969 года рождения скончался.

Расследование уголовного дела в отношении женщины завершено. Дело направлено в суд.

Губкинский, Наталья Ефремова

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