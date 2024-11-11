На Ямале за смерть пассажира осудят угонщика лодки

Пуровский суд рассмотрит дело местного жителя, который угнал лодку и опрокинул её. В результате погиб пассажир лодки – знакомый угонщика.

Подсудимому 36 лет. Он был пьян, когда угонял лодку.

ЧП случилось в июле 2024 года.

«Обвиняемый угнал моторную лодку, на которой вместе со своим знакомым направился по реке Айваседо-Пур вверх по течению в сторону села Халясавой ЯНАО. В результате опасного маневра на большой скорости угонщик совершил столкновение с берегом. Судно опрокинулось, пассажир оказался в воде и утонул»,– рассказали в следственном управлении на транспорте.

В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что лодка находилась у береговой линии фактории «Кар-Нат».

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Ему также предъявлено обвинение в краже с банковского счёта77 тыс. рублей и хищении бензинового электрогенератора.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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