Наркомана-ямальца отправили в колонию за избиение сыновей

В колонию отправили жителя Тазовского района, который оскорблял и избивал двоих сыновей. Его уже наказывали за избиение ребёнка, однако его это не останавливало. Подробности рассказывают в СУ СК ЯНАО.

Мужчине 40 лет. Это житель посёлка Тазовский. Он регулярно пил и употреблял наркотики в присутствии своих детей.

«Мужчина, проживая совместно с двумя сыновьями, не создавал для них нормальных условий для отдыха и развития, неоднократно употреблял в их присутствии спиртные напитки и курительные наркотические вещества, выражался в их адрес словами с использованием грубой нецензурной брани. Пользуясь тем, что они в качестве членов семьи находятся от него в материальной зависимости, систематически их оскорблял, наносил им побои и совершал иные насильственные действия с целью причинения физических и нравственных страданий», – уточнили в Следкоме Ямала.

В ходе следствия установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотического вещества и к административной ответственности за побои, причинённые ребенку.

Он должен отправиться в колонию общего режима на 3 года 7 месяцев.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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