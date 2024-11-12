Арктическая и дальневосточная ипотеки сохранятся до 2030 года

В России до 2030 года сохранит ставку в 2 процента годовых по дальневосточной и арктической ипотеке. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

«Обеспечить сохранение процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года», – указывается в списке поручений на сайте Кремля.

Также Путин поручил правительству при запуске программы «Земский работник культуры» с начала 2025 года распространить на таких специалистов положения и льготы «Дальневосточной и арктической ипотеки».

Доклад по этой теме ожидается к 15 декабря.

Напомним, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе Восточного экономического форума попросил Владимира Путина рассмотреть возможность сохранить на уровне 2% ставку дальневосточной и арктической ипотеки.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube